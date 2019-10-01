Прекъсване водоподаването на част от кв Стоян Заимов.

ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 165 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 165

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 01.10. 2019 г. (вторник) до 15.00 ч. е прекъснато водоподаването в южната част от кв. "Стоян Заимов"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.