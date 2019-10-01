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Мария Габриел отговори на повече от 50 въпроса по време на изслушването си в ЕП

01 октомври 2019 09:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 32
Мария Габриел

Българският еврокомисар и кандидат за втори мандат Мария Габриел отговори на повече от 50 въпроса по време на изслушване в Европейския парламент в Брюксел. Депутатите са й дали отлични оценки.

Ако бъде одобрена, Мария Габриел ще ръководи портфолиото „Иновации и младост“ на новата Европейска комисия, която влиза в длъжност на 1 ноември.

Решението на евродепутатите ще стане ясно днес около 13:00. Мария Габриел трябва да получи одобрението на две трети от тях.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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