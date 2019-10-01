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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Свада между трима доведе до бой и намушкване с нож

01 октомври 2019 13:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 19
Полиция Ямбол

На 29 септември към 04:50 ч. в РУ-Елхово е постъпил сигнал, за възникнал скандал, прераснал в сбиване, при което 34-годишен мъж е наранил с нож двамата си опоненти. Единият пострадал – 32-годишен е настанен за лечение в МБАЛ-Ямбол, с опасност за живота, с перфорации на бял дроб, диафрагма и черва, а вторият с повърхностни наранявания по крайниците е прегледан и освободен. В рамките на извършените бързи полицейски и последвалите процесуално-следствени действия е задържан извършителят на деянието. В хода на разследването 34-годишният мъж е привлечен в качеството му на обвиняем за извършено престъпление по чл.129, ал.1, във вр.ал.2 от НК и с прокурорско постановление е задържан за 72 часа. Процесуално-следствените действия по случая продължават под ръководството на Районна прокуратура – Елхово.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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