Свада между трима доведе до бой и намушкване с нож

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 19

На 29 септември към 04:50 ч. в РУ-Елхово е постъпил сигнал, за възникнал скандал, прераснал в сбиване, при което 34-годишен мъж е наранил с нож двамата си опоненти. Единият пострадал – 32-годишен е настанен за лечение в МБАЛ-Ямбол, с опасност за живота, с перфорации на бял дроб, диафрагма и черва, а вторият с повърхностни наранявания по крайниците е прегледан и освободен. В рамките на извършените бързи полицейски и последвалите процесуално-следствени действия е задържан извършителят на деянието. В хода на разследването 34-годишният мъж е привлечен в качеството му на обвиняем за извършено престъпление по чл.129, ал.1, във вр.ал.2 от НК и с прокурорско постановление е задържан за 72 часа. Процесуално-следствените действия по случая продължават под ръководството на Районна прокуратура – Елхово.