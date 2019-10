AMD добавя още повече стойност с новите промоционни пакети за Radeon и Ryzen, плюс поддръжка на Radeon Image Sharpening за Vega базирани GPU.

Туида Нюз преди 8 часа, брой четения: 47 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 47

1 окт. 2019 г.- С наближаването на празничния сезон AMD пусна два атрактивни промоционни пакета за феновете на Radeon и Ryzen. От днес до 31 декември 2019 г. геймърите ще получат подаръчни копия на някои от най-интересните игри при покупка на определени модели графични карти Radeon и процесори Ryzen, благодарение на новите бъндели AMD Radeon Raise the Game и Ryzen Equipped to Win.

Подробности за промоциите

Raise the Game с Radeon RX графика: Геймърите, които търсят висока производителност и поглъщащи изживявания в игрите, ще получат РС копия или за Borderlands 3, или за Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint при закупуването на Radeon RX 5700 серия, RX 590, RX 580 или RX 570 графична карта, както и на определени модели настолни и мобилни РС с Radeon карта.

Equipped to Win с AMD Ryzen процесори: Геймърите, които искат да вдигнат нивото на геймплея и производителността с AMD Ryzen процесори могат да получат РС копия на Borderlands 3 и The Outer Worlds с покупката на определени модели от тези чипове: с покупката на процесори Ryzen 9 3000 серия или Ryzen 7 3800X, те получават и двете Borderlands 3 и The Outer Worlds. С покупката на Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 2700X или Ryzen 7 2700, геймърите могат да изберат едно от двете заглавия.

Better Together: Геймърите, които „вземат на въоръжение“ високия клас гейминг платформа с Radeon графика и Ryzen процесор, ще получат още повече стойност към своите придобивки: Комбинацията на чип от Ryzen 9 3000 серия или Ryzen 7 3800X с Radeon RX 5700 серия GPU, RX 590, RX 580 или RX 570 graphics card ще им донесе Borderlands 3, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и The Outer Worlds. Комбинацията от Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 2700X или 2700 processor с горните Radeon карти ще им даде право да изберат две от трите игри Borderlands 3, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и The Outer Worlds.

Xbox Game Pass for PC: За да бъде покупката още по-сладка, геймърите закупили определена Radeon карта или Ryzen процесор ще получат три месечен Xbox пропуск за РС (Xbox Game Pass for PC) с достъп до над 100 висококачествени игри за РС.

Геймърите ще получат достъп до тези заглавия, след като те станат публично налични, с милиони пушки и планини от плячка в Borderlands 3 и Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint стартиращи от 4 октомври, и в The Outer Worlds от 25 октомври.

Промоцията е валидна в глобален план освен за Китай, Куба, Северна Корея, Сирия, Судан и Иран. Допълнителна информация ще намерите на страниците на Radeon Raise the Game и Ryzen Equipped to Win.

Друга важна новина от днес е, че AMD планира да пусне поддръжка на технологията за подобряване резкостта на изображението Radeon Image Sharpening (RIS) за графичните карти Radeon VII, RX Vega 64, RX Vega 56 и Vega Frontier Edition с драйвера Radeon Adrenalin Software 19.9.3, като с това значително разширява кръга на използващите тази интересна нова техника. RIS дава нови нива на чистота и рязкост на картината в DX12 и Vulkan заглавия на дисплеи с видока резолюция, при това без да влияе отрицателно на производителността.

Поддръжката на RIS за AMD Vega GPU следва обявената наскоро такава за Radeon RX 470, RX 480, RX 570, RX 580 и RX 590 графични карти (освен първоначално обявената поддръжка за Radeon RX 5700 серия). С активирането на RIS в Radeon Software разработчиците не е нужно да вграждат поддръжка на RIS в самите игри - геймърите трябва само да преместят един ключ и да се наслаждават на забавлението. С това AMD продължава своята политика да вгражда водещи технологии в цялата гама продукти за подобряване качеството на гейминга на всички ценови нива.