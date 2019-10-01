Изслушванията на кандидатите за комисари днес

Туида Нюз преди 8 часа, брой четения: 41 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 41

10.00-13.00 ч. (българско време)

Никола Шмит, кандидат за комисар, Работни места

Комисия по заетост и социални въпроси

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190930-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2

10.00-13.00 ч.

Юта Урпилайнен, кандидат за комисар, Международни партньорства

Комисия по развитие

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191001-0900-SPECIAL-HEARING-4Q2

15.30-18.30 ч.

Януш Войчеховски, кандидат за комисар, Земеделие

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191001-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2

15.30-18.30 ч.

Илва Йохансон, кандидат за комисар, Вътрешни работи

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/committees/video?event=20191001-1430-SPECIAL-HEARING-4Q2

19.30-22.30 ч.

Стела Кириакидес, кандидат за комисар, Здравеопазване

Комисия по околна среда, обществено здравеопазване и безопасност на храните

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191001-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2

Аудиовизуални услуги

Всички изслушвания са публични и могат да се следят на живо онлайн в EP Live.

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/

Мултимедийният център на Парламента ще предостави видеоклипове с HD качество, снимки с висока резолюция и аудио материали (групирани по изслушвания в раздел Пакети от материали).

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/packages

Видеозаписи от живото предаване и селекция от висококачествени снимки ще бъдат на разположение за изтегляне в рамките на 30 минути от началото на изслушването.