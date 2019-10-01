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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Изслушванията на кандидатите за комисари днес
10.00-13.00 ч. (българско време)
Никола Шмит, кандидат за комисар, Работни места
Комисия по заетост и социални въпроси
Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190930-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
10.00-13.00 ч.
Юта Урпилайнен, кандидат за комисар, Международни партньорства
Комисия по развитие
Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191001-0900-SPECIAL-HEARING-4Q2
15.30-18.30 ч.
Януш Войчеховски, кандидат за комисар, Земеделие
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191001-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
15.30-18.30 ч.
Илва Йохансон, кандидат за комисар, Вътрешни работи
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/committees/video?event=20191001-1430-SPECIAL-HEARING-4Q2
19.30-22.30 ч.
Стела Кириакидес, кандидат за комисар, Здравеопазване
Комисия по околна среда, обществено здравеопазване и безопасност на храните
Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191001-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
Аудиовизуални услуги
Всички изслушвания са публични и могат да се следят на живо онлайн в EP Live.
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
Мултимедийният център на Парламента ще предостави видеоклипове с HD качество, снимки с висока резолюция и аудио материали (групирани по изслушвания в раздел Пакети от материали).
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/packages
Видеозаписи от живото предаване и селекция от висококачествени снимки ще бъдат на разположение за изтегляне в рамките на 30 минути от началото на изслушването.