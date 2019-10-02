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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 02.10.2019г.
No. Дата на във. Длъжност Образование
917 03.9.2019 леяр средно
918 03.9.2019 чистач на отливки основно
941 05.9.2019 общ работник строителство основно,средно
942 05.9.2019 помощник кухня/дюнерджия,пицар/ основно,средно
953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина
974 13.9.2019 асистент продавач средно
978 16.9.2019 монтажник мебели средно
984 16.9.2019 общ работник без образование или начално
989 17.9.2019 стругар средно
2310 09.9.2019 продавач- консултант за Банско средно
996 19.9.2019 машинен оператор средно/технически/
997 20.9.2019 шивач средно
998 20.9.2019 дърводелец средно
1009 01.10.2019 помощник - директор спортна дейност висше
1010 01.10.2019 учител,ресурсен висше
1012 01.10.2019 помощнищ възпитател средно