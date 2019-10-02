Прекъсване на част от водоподаването в кв."Ново село"

ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 124 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 124

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02. 10. 2019 г. (сряда) до 13.00 ч. е прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село" - района на бул. "Панайот Хитов" и ул. "Стоян Папазов".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.