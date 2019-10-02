Прекъсване водоподаването в част от кв."Стоян Заимов"

ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 153 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 153

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02. 10. 2019 г. (сряда) до 16.00 ч. е прекъснато водоподаването на на южната част от кв. "Стоян Заимов".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.