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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в част от кв."Стоян Заимов"

02 октомври 2019 09:27, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 153
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02. 10. 2019 г. (сряда) до 16.00 ч. е прекъснато водоподаването на на южната част от кв. "Стоян Заимов".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

 

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