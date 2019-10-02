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Изслушванията на кандидатите за комисари днес

02 октомври 2019 11:39, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 23
Европейският парламент

10.00-13.00 ч. (българско време)

 

Дидие Рейндерс, кандидат за комисар, Правосъдие

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи / Комисия по правни въпроси

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191002-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2&ms=1570010100

 

 

15.30-18.30 ч.

 

Хелена Дали, кандидат за комисар, Равнопоставеност

 

Комисия по права на жените и равенство на половете / Комисия по заетост и социални въпроси

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191002-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2

 

15.30-18.30 ч.

Силви Гулар, кандидат за комисар, Вътрешен пазар

Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите / Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191002-1430-SPECIAL-HEARING-4Q2

 

19.30-22.30 ч.

Елиза Ферейра, кандидат за комисар, Сближаване и реформи

Комисия по регионално развитие

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191002-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2

 

19.30-22.30 ч.

Янез Ленарчич, кандидат за комисар, Управление на кризи

Комисия по рзвитие

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191002-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2

 

Аудиовизуални услуги

 

Всички изслушвания са публични и могат да се следят на живо онлайн в EP Live.

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/

Мултимедийният център на Парламента ще предостави видеоклипове с HD качество, снимки с висока резолюция и аудио материали (групирани по изслушвания в раздел Пакети от материали).

Видеозаписи от живото предаване и селекция от висококачествени снимки ще бъдат на разположение за изтегляне в рамките на 30 минути от началото на изслушването.

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/packages

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