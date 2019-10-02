Прекъсване на водоподаването с. Жельо войвода

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02. 10. 2019 г. (сряда) до 16.30 ч. е прекъснато водоподаването на с. Жельо войвода.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.