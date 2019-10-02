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Почина популярният чешки певец Карел Гот

02 октомври 2019 14:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 21
Карел Гот

Световноизвестният чешки певец Карел Гот почина на 80-годишна възраст, съобщи ТАСС.

Агенцията цитира изявление на продуцентката на изпълнителя Анета Щолцова:

"Карел Гот се спомина малко след полунощ във вторник. Той почина, заобиколен от семейството и близките си", посочи тя.

В последните години популярният изпълнител се бореше с онкологични заболявания.

По време на дългата си творчески кариера Карел Гот записа над две хиляди песни. Само в Чехия са издадени над 200 негови албума, като последният - "Ta prava" е от юни 2018 г.

В чужбина са продадени над 30 милиона аудионосители с негови записи. Най-продаван в кариерата му остава албумът "Карел Гот" издаден в СССР с тираж от 4,5 милиона копия.

Карел Гот се снима в над 30 художествени филма, предимно музикални и комедийни, като в 20 ленти изигра самия себе си.

Източник: Дарик
Снимки: БГНЕС

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Карел Гот
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