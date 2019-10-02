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Почина популярният чешки певец Карел Гот
Световноизвестният чешки певец Карел Гот почина на 80-годишна възраст, съобщи ТАСС.
Агенцията цитира изявление на продуцентката на изпълнителя Анета Щолцова:
"Карел Гот се спомина малко след полунощ във вторник. Той почина, заобиколен от семейството и близките си", посочи тя.
В последните години популярният изпълнител се бореше с онкологични заболявания.
По време на дългата си творчески кариера Карел Гот записа над две хиляди песни. Само в Чехия са издадени над 200 негови албума, като последният - "Ta prava" е от юни 2018 г.
В чужбина са продадени над 30 милиона аудионосители с негови записи. Най-продаван в кариерата му остава албумът "Карел Гот" издаден в СССР с тираж от 4,5 милиона копия.
Карел Гот се снима в над 30 художествени филма, предимно музикални и комедийни, като в 20 ленти изигра самия себе си.
Източник: Дарик
Снимки: БГНЕС