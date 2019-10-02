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ДВЕ НОВИ КНИГИ НА БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛКИ В БИБЛИОТЕКАТА НА ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ

02 октомври 2019 14:35, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 4 часа, брой четения: 67
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Те са дар за училището от писателките Здравка Евтимова и Теодора Димова, които наскоро имаха срещи със свои читатели от града. В посланията си и двете авторки определят гимназията, като място за възпитаване на достойнство, за постигане на смисъл, трупане на знания и преживяване на човешки радости.

Училищната общност приема с благодарност жеста на двете дами. Желаем им много здраве, бодър дух и нови творчески постижения .

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