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Люпко Петрович напусна ЦСКА

02 октомври 2019 16:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 38
Люпко Петрович

Наставникът на ЦСКА Люпко Петрович занапред няма да бъде начело на отбора, информира официалният сайт на "червените", посочва gong.bg

След среща със собствениците на клуба, той декларира намерението си да напусне поста, поемайки своята отговорност за представянето на тима.

Въпреки опитите на ръководството да го убедят да не прибързва с решението си, сръбският специалист бе категоричен в желанието си, което в крайна сметка бе уважено, пише още в пресинформацията.

В предстоящата среща с Витоша (Бистрица) "червените" ще бъдат водени от досегашните му помощници в треньорския щаб.

Двубоят от 12 кръг на efbet Лига е в събота (5 октомври) 20:00 часа на "Армията".

От ЦСКА благодариха на Люпко Петрович за досегашната му всеотдайна работа.

Източник: gong.bg
Снимка: БГНЕС

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