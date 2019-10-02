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Професионални и езикови обучения

02 октомври 2019 17:11, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди 2 часа, брой четения: 32
рцир

Актуални обучения за октомври 2019 г.

-Фризьор

-Козметика

-Класически и лечебен масаж

-Маникюр и педикюр

-Грим

-Английски език – ниво А1

-Компютърна грамотност

-Шивач

 

Контакти и повече информация на телефони- 0887811025;0878577981.

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