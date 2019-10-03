Прекъсване на водоподаването с.Мечкарево

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03. 10. 2019 г. (четвъртък) до 12.00 ч. е прекъснато водоподаването на с.Мечкарево .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.