Изслушванията днес в Европейския парламент

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

10.00-13.00 ч. (българско време)

Паоло Джентилони, кандидат за комисар, Икономика

Комисия по икономически и парични въпроси

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2

10.00-13.00 ч.

Кадри Симсон, кандидат за комисар, Енергетика

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-0900-SPECIAL-HEARING-4Q2

15.30-18.30 ч.

Виргиниюс Синкявичюс, кандидат за комисар, Околна среда и океани

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните / Комисия по рибно стопанство

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2

15.30-18.30 ч.

Йоханес Хан, кандидат за комисар, Бюджет и администрация

Комисия по бюджети / Комисия по бюджетен контрол

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-1430-SPECIAL-HEARING-4Q2

19.30-22.30 ч.

Маргаритис Схинас, кандидат за заместник-председател, Съхраняване на европейския ни начин на живот

Комисия по правни въпроси / Комисия по култура и образование

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2

19.30-22.30 ч.

Дубравка Шуица, кандидат за заместник-председател, Демокрация и демография

Комисия по конституционни въпроси

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2

Аудиовизуални услуги

Всички изслушвания са публични и могат да се следят на живо онлайн в EP Live.

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/

Мултимедийният център на Парламента ще предостави видеоклипове с HD качество, снимки с висока резолюция и аудио материали (групирани по изслушвания в раздел Пакети от материали).

Видеозаписи от живото предаване и селекция от висококачествени снимки ще бъдат на разположение за изтегляне в рамките на 30 минути от началото на изслушването.

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/packages