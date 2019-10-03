Прекъсване водоподаването на с.Желю войвада

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03.10 .2019 г.(четвъртък) до 13.30 ч. е прекъснато водоподаването на с.Желю войвода.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.