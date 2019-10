Пробиването на най-дългия тунел в България започна

Започна сондажът на най-дългия тунел в България - "Железница". Тунелът с дължина 2,2 км е част от LOT 3.1. по магистрала "Струма" в близост до Симитли ще бъде разположен. Търгът за пробиването му бе спечелен от ZZD AM AM Struma Tunnel 2018, който включва компаниите GP Group AD, Global Construction OOD и VIA PLAN EOOD.

Двете тунелни тръби ще бъдат пробити с тунелни багери, които са в основата на компанията в тунелните подходи. Истинската работа ще започне на 10 октомври. Стойността на договора е 185 370 370, 37 лева без ДДС. Проектът ще бъде съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“.

Срокът за приключване на проектирането и изпълнението на строително-монтажните работи на тунел Железница (от км 366 + 720 до км 369 + 000) е 1060 календарни дни. Съоръжението ще има две отделни тръби за движение във всяка посока. Тунелът ще разполага с всички необходими системи за енергийно ефективно осветление, вентилация, видеонаблюдение, противопожарна аларма, интелигентна система за управление на движението и др. Тунелен сервизен път в южния портал на тунела от Симитли, площадка за хеликоптер, два моста над река Суха , които са съответно с дължина 132 м и 24 м, подпорна стена и други спомагателни съоръжения.