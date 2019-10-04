Земетресение регистрираха край Пловдив

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 20

Земетресение с магнитут 2.4 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Пловдив. Това съобщиха от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География (НИГГГ), предаде Агенция "Фокус".

Трусът е регистриран в 00:42 часа. По данни на института земетресението не е усетено в Пловдив, Асеновград, Пазарджик и Перущица.

Епицентърът на земетресението е с координати 42.11 на 24.55 градуса.