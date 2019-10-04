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Земетресение регистрираха край Пловдив

04 октомври 2019 09:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 20
Земетресение

Земетресение с магнитут 2.4 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Пловдив. Това съобщиха от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География (НИГГГ), предаде Агенция "Фокус".

Трусът е регистриран в 00:42 часа. По данни на института земетресението не е усетено в Пловдив, Асеновград, Пазарджик и Перущица.

Епицентърът на земетресението е с координати 42.11 на 24.55 градуса.

Източник: Агенция "Фокус"
Снимка: pixabay.com

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