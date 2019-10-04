Прекъсване водоподаването на гр. Кермен

ВиК-Сливен преди 11 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 04.10.2019г.(петък) до 15.00ч. е прекъснато водоподаването на гр.Кермен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.