РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим на родителска среща, която ще се проведат в СУ "Йордан Йовков" - Сливен, както следва:

- на 09.10.2019 г. от 17.30 ч. за учениците от начален етап;

- на 09.10.2019 г. от 18.00 ч. за учениците от прогимназиален и гимназиален етап.

ОЧАКВАМЕ ВИ!