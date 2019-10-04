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РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

04 октомври 2019 13:30, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 35

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим на родителска среща, която ще се проведат в СУ "Йордан Йовков" - Сливен, както следва:

- на 09.10.2019 г. от 17.30 ч. за учениците от начален етап;

- на 09.10.2019 г. от 18.00 ч. за учениците от прогимназиален и гимназиален етап.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

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