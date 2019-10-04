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Криминална хроника Ямбол - 04.10.2019 г.
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 15
Служители от РУ-Ямбол разкриха кражба на кабел. Разследването започнало на 24 септември, след постъпил сигнал от представител на частна фирма за констатирана кражба на общо около 500 метра кабел от покривите на няколко жилищни блока в комплекс „Г.Бенковски“. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е изяснена съпричастността към деянието на 24-годишен местен жител. Работата по случая продължава.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет