Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 04.10.2019 г.

04 октомври 2019 14:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 15
Полиция Ямбол

Служители от РУ-Ямбол разкриха кражба на кабел. Разследването започнало на 24 септември, след постъпил сигнал от представител на частна фирма за констатирана кражба на общо около 500 метра кабел от покривите на няколко жилищни блока в комплекс „Г.Бенковски“. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е изяснена съпричастността към деянието на 24-годишен местен жител. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишна


 