Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Верижна катастрофа край Добринище, има ранени

04 октомври 2019 14:58, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25
Катастрофа

Верижна катастрофа между три леки автомобила стана на път ІІ-19 Добринище – Места, има пострадали.

Това съобщиха от Областното пътно управление в Благоевград.

Ранените са откарани в болница.

Повече подробности не се съобщават.

Източник: Агенция "Фокус"
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 