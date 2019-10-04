Верижна катастрофа край Добринище, има ранени

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Верижна катастрофа между три леки автомобила стана на път ІІ-19 Добринище – Места, има пострадали.

Това съобщиха от Областното пътно управление в Благоевград.

Ранените са откарани в болница.

Повече подробности не се съобщават.