Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 07.10-13.10.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 7 до 13 октомври 2019 г.?

Свинско каре цяло парче, без кост – 7,97 лв. за кг.

Филе „Елена“ – 22,99 лв. за кг.

Свинско филе – 7,99 лв. за кг.

Обезкостено пилешко бутче без кожа „Coco Rico“ – 6,99 лв. за кг.

Маслини „Супер колосал“ без костилка – 6,99 лв. за кг.

Златно добруджанско олио – 1,65 лв. за 1 литър

Нарязан хляб „Добруджа“ – 0,64 лв. за 500 грама

Банани клас 1 – 1,79 лв. за кг.

Овче сирене „Саяна“ – 9,95 лв. за кг.

Бира „Ариана“ – 1,77 лв. за 2 литра

Плодова напитка „Prisun“ различни вкусове – 1,69 лв. за 2 литра

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/