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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 07.10-13.10.2019 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 7 до 13 октомври 2019 г.?
Свинско каре цяло парче, без кост – 7,97 лв. за кг.
Филе „Елена“ – 22,99 лв. за кг.
Свинско филе – 7,99 лв. за кг.
Обезкостено пилешко бутче без кожа „Coco Rico“ – 6,99 лв. за кг.
Маслини „Супер колосал“ без костилка – 6,99 лв. за кг.
Златно добруджанско олио – 1,65 лв. за 1 литър
Нарязан хляб „Добруджа“ – 0,64 лв. за 500 грама
Банани клас 1 – 1,79 лв. за кг.
Овче сирене „Саяна“ – 9,95 лв. за кг.
Бира „Ариана“ – 1,77 лв. за 2 литра
Плодова напитка „Prisun“ различни вкусове – 1,69 лв. за 2 литра
За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков