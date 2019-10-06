Автобус се обърна на магистрала „Тракия“

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 55

15-местен автобус се е преобърнал на магистрала "Тракия". Инцидентът е станал на 222 км на аутобана.

Превозното средство се е обърнало в канавка, а в него не е имало пътници. В автобуса са пътували само шофьорът и негов спътник.

Сигнал за произшествието е подаден към 13:30 часа.

Един човек е пострадал след преобръщането на автобус, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Стара Загора. Закаран е в лечебно заведение, където ще бъде прегледан.

Към момента не е ясно дали става въпрос за техническа повреда или разсейване на водача.