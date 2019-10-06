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Автобус се обърна на магистрала „Тракия“

06 октомври 2019 16:28, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55
Автобус, катастрофа

15-местен автобус се е преобърнал на магистрала "Тракия". Инцидентът е станал на 222 км на аутобана.

Превозното средство се е обърнало в канавка, а в него не е имало пътници. В автобуса са пътували само шофьорът и негов спътник.

Сигнал за произшествието е подаден към 13:30 часа.

Един човек е пострадал след преобръщането на автобус, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Стара Загора. Закаран е в лечебно заведение, където ще бъде прегледан.

Към момента не е ясно дали става въпрос за техническа повреда или разсейване на водача.

Източник: NOVA
Снимка: БГНЕС

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