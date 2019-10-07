Прекъсване на водоподаването в кв. "Речица"

ВиК-Сливен преди 7 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 07. 10. 2019 г. (понеделник) до 15. 30 ч. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.