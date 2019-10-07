Изслушванията днес 07.10.2019 г. в Европейския парламент

Туида Нюз преди 9 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 7

15.30-18.30 ч. (българско време)

Вера Йоурова, кандидат за заместник-председател, Ценности и прозрачност

Комисия по конституционни въпроси / Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/committees/video?event=20191007-1430-SPECIAL-HEARING-4Q2

15.30-18.30 ч.

Жозеп Борел, кандидат за върховен представител и заместник-председател, По-силна Европа на световната сцена

Комисия по външни работи

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/committees/video?event=20191007-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2

Аудиовизуални услуги

Всички изслушвания са публични и могат да се следят на живо онлайн в EP Live.

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/

Мултимедийният център на Парламента ще предостави видеоклипове с HD качество, снимки с висока резолюция и аудио материали (групирани по изслушвания в раздел Пакети от материали).

Видеозаписи от живото предаване и селекция от висококачествени снимки ще бъдат на разположение за изтегляне в рамките на 30 минути от началото на изслушването.

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/packages