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Сливен. Новини от източника. Последни новини
В Сливенска епархия ще бъде донесена за поклонение чудотворната икона на „Св. Богородица” Касперовская
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на Сливенска Митрополия
Сливенска митрополия съобщава на православните християни от Сливенска епархия, че от 11 октомври 2019 година до края на месец октомври 2019 година в Сливенска епархия ще бъде донесена за поклонение чудотворната икона на „Св. Богородица” Касперовская от гр. Ананиев , Република Украйна в градовете както следва:
- 11. октомври гр. Сливен в храм „ Св. Димитър”
- 14 октомври гр. Ямбол в храм „ Св. Николай Чудотворец”
- 16 октомври гр. Карнобат в храм „ Св. Иоан Богослов”
- 17 октомври гр. Айтос в храм „ Св. Димитър”
- 18 октомври в гр. Бургас в храм „ Св.Св. Кирил и Методий”
- до края на месец октомври в различни градове на Бургаска област по
график изготвен от Архиерейския наместник на гр. Бургас, след съгласуване със съответните свещенослужители.
От Канцеларията на Сливенска митрополия