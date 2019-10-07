В Сливенска епархия ще бъде донесена за поклонение чудотворната икона на „Св. Богородица” Касперовская

Митрополия Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на Сливенска Митрополия

Сливенска митрополия съобщава на православните християни от Сливенска епархия, че от 11 октомври 2019 година до края на месец октомври 2019 година в Сливенска епархия ще бъде донесена за поклонение чудотворната икона на „Св. Богородица” Касперовская от гр. Ананиев , Република Украйна в градовете както следва:

- 11. октомври гр. Сливен в храм „ Св. Димитър”

- 14 октомври гр. Ямбол в храм „ Св. Николай Чудотворец”

- 16 октомври гр. Карнобат в храм „ Св. Иоан Богослов”

- 17 октомври гр. Айтос в храм „ Св. Димитър”

- 18 октомври в гр. Бургас в храм „ Св.Св. Кирил и Методий”

- до края на месец октомври в различни градове на Бургаска област по

график изготвен от Архиерейския наместник на гр. Бургас, след съгласуване със съответните свещенослужители.

От Канцеларията на Сливенска митрополия