Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Уважаеми клиенти,

поради авария в топлоизточника, Ви уведомяваме, че до 22,00 часа на 08,10,2019 г., ще бъде нарушено топлоподаването към града.

Ръководството на дружеството се извинява за създаденото неудобство.