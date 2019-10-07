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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

07 октомври 2019 19:31, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
tecv

Уважаеми клиенти,

 

поради авария в топлоизточника, Ви уведомяваме, че до 22,00 часа на 08,10,2019 г., ще бъде нарушено топлоподаването към града.

 

Ръководството на дружеството се извинява за създаденото неудобство.

 

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