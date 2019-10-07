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Почина сливенският хуморист, поет и писател Николай Домусчиев
След кратко боледуване днес, 7 октомври, на 84 години почина сливенският писател, поет и сатирик Николай Домусчиев.
Николай Домусчиев е роден на 18 октомври 1934 година. Той е учител, поет, писател, общественик. Има издадени над 20 книги, предимно сатира. Сред тях са „Туристически песни за Сливен и Карандила, издадена през 1993 г., „Смях наш сливенский“ - 2010 г., „Фирко – Сливенският Трендафил Акациев“ – 2013 г., „Споменът е втори живот“ – 2014 г., „Бос през тръни и коприва“ - 2014 г., „От връх Ком до Карандила“ – 2015 г., „Църковното дело в село Горска поляна“ – 2017 г., „Чуканки“ и др.
Николай Домусчиев е член на Съюза на независимите писатели.
Погребението му ще се извърши на 9 октомври от 12:00 часа на Новите гробища в град Сливен.
Светла му памет!