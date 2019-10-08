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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 08.10.2019г.
No. Дата на във. Длъжност Образование
942 05.9.2019 помощник кухня/дюнерджия,пицар/ основно,средно
953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина
974 13.9.2019 асистент продавач средно
978 16.9.2019 монтажник мебели средно
989 17.9.2019 стругар средно
2310 09.9.2019 продавач- консултант за Банско средно
996 19.9.2019 машинен оператор средно/технически/
997 20.9.2019 шивач средно
998 20.9.2019 дърводелец средно
1009 01.10.2019 помощник - директор спортна дейност висше
1014 02.10.2019 специалист продажби висше
1015 02.10.2019 шлосеро-бояджия средно
1016 02.10.2019 психолог висше
1017 02.10.2019 леяр средно,основно
1018 02.10.2019 фрезист средно
1019 02.10.2019 настройчик средно
1023 03.10.2019 образователен медиатор основно,средно,висше
1025 03.10.2019 заварчик средно+документ за правоспособност
1027 04.10.2019 работник сглобяване на детайли средно
1029 07.10.2019 сервитьор средно
1030 07.10.2019 стругар средно
1031 07.10.2019 работник развлачване на влакна средно
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ
604 01.7.2019 СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ
625 02.7.2019 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ВИСШЕ
626 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГОРЕЩО ПРЕСОВАНЕ СРЕДНО
627 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОСТАВЯНЕ НА КАПСУЛ СРЕДНО
628 02.7.2019 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ СРЕДНО
629 02.7.2019 СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ, АВТОМАТИЧНА ПОТОЧНА ЛИНИЯ СРЕДНО
630 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО
631 02.7.2019 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СРЕДНО
632 02.7.2019 ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕДНО