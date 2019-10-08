Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Българските компании са на път да внасят работна сила от Виетнам

08 октомври 2019 11:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 28
.....................................

Икономическото сътрудничество между България и Виетнам може да се развие в хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, машиностроенето и финансите, заяви Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата. 20 компании от Виетнам и над 30 български компании проведоха преговори за внос на висококвалифицирана работна сила в България, допълни Васил Тодоров, съобщава БНТ.

Търговското споразумение между ЕС и Виетнам е добра основа за бъдещото икономическо сътрудничество. Нгуен Ду Ду от Агенцията за насърчаване на търговията във Виетнам покани българските предприемачи и инвеститори да участват на изложението за храна във Виетнам през 2019 г. в град Хошимин през ноември.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 