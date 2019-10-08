Българските компании са на път да внасят работна сила от Виетнам

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 28

Икономическото сътрудничество между България и Виетнам може да се развие в хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, машиностроенето и финансите, заяви Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата. 20 компании от Виетнам и над 30 български компании проведоха преговори за внос на висококвалифицирана работна сила в България, допълни Васил Тодоров, съобщава БНТ.

Търговското споразумение между ЕС и Виетнам е добра основа за бъдещото икономическо сътрудничество. Нгуен Ду Ду от Агенцията за насърчаване на търговията във Виетнам покани българските предприемачи и инвеститори да участват на изложението за храна във Виетнам през 2019 г. в град Хошимин през ноември.