Европейски парламент: Изслушвания на тримата кандидати за изпълнителни заместник-председатели на ЕК

Туида Нюз преди 34 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 19

10.00-13.00 ч. (българско време)

Валдис Домбровскис, кандидат за изпълнителен заместник-председател, Икономика в интерес на хората

Комисия по икономически и парични въпроси / Комисия по заетост и социални въпроси

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191008-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2

В туитър:

EP_Economics

EPSocialAffairs

#EPHearings2019

15.30-18.30 ч.

Маргрете Вестегер, кандидат за изпълнителен заместник-председател, Европа, пригодна за цифровата ера

Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите / Комисия по промишленост, изследвания и енергетика / Комисия по икономически и парични въпроси

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191008-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2

19.30-22.30 ч.

Франс Тимерманс, кандидат за изпълнителен заместник-председател, Европейски зелен пакт

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Може да проследите изслушването на живо в интернет на адрес:

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191008-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2

Аудиовизуални услуги

Всички изслушвания са публични и могат да се следят на живо онлайн в EP Live.

https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/

Мултимедийният център на Парламента ще предостави видеоклипове с HD качество, снимки с висока резолюция и аудио материали (групирани по изслушвания в раздел Пакети от материали).

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/packages

Видеозаписи от живото предаване и селекция от висококачествени снимки ще бъдат на разположение за изтегляне в рамките на 30 минути от началото на изслушването.