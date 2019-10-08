Първи сняг падна в Пампорово

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 19

Първи сняг падна тази сутрин по високите части в Пампорово, съобщиха от Туристическия център в курорта.

Снегът е само по високите места, около Орфееви скали и телевизионната кула Снежанка, която е на 1926 метра. Снегът е доста рехав, казаха от центъра.

В по-ниските части на курорта вали дъжд, съобщиха от Планинска спасителна служба.