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Първи сняг падна в Пампорово

08 октомври 2019 13:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 19
Сняг

Първи сняг падна тази сутрин по високите части в Пампорово, съобщиха от Туристическия център в курорта.

Снегът е само по високите места, около Орфееви скали и телевизионната кула Снежанка, която е на 1926 метра. Снегът е доста рехав, казаха от центъра.

В по-ниските части на курорта вали дъжд, съобщиха от Планинска спасителна служба.

Източник: novinite.bg

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