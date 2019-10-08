Представят „Перфектната сватба“ на сцената на зала „Сливен“

Община Сливен преди 31 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 24

На 15 октомври сливенската публика ще има възможност да гледа спектакъла „Перфектната сватба“ от Робин Хоудън.

За почитателите на комедията, на сцената на зала „Сливен“ ще играят съзвездие от актьори като Елен Колева, София Бобчева, Христо Терзиев, Анна Петрова. В интересни образи зрителите ще видят още Божидар Георгиев, Цветан Николов, Адриана Кънчева. Режисьор е Владлен Александров. Сценографията и костюмите са на Весела Статкова и Иван Карев.

Началният час на представлението е 19 часа.

Билети на касата на зала „Сливен“ или резервация на телефон: 0895 300 370

08.10.2019 г.