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Пиян мъж блъсна шест коли в Пловдив

08 октомври 2019 15:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29
Полицейски автомобил

Пиян мъж блъсна шест коли, паркирани на улица „Съединение“ в Пловдив. Това съобщиха от полицията в града.

Сигнал е получен след 03:00 ч. тази нощ.

40-годишният мъж се е опитал да избяга след инцидента, но е хванат. Тестван е с дрегер и апаратът е отчел близо 2.5 промила алкохол. Задържан е за срок до 24 часа.

Има сериозни щети по част от колите.

Образувано е бързо производство.

Източник: Дарик
Снимка: Станимир Петков

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