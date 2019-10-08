Пиян мъж блъсна шест коли в Пловдив

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Пиян мъж блъсна шест коли, паркирани на улица „Съединение“ в Пловдив. Това съобщиха от полицията в града.

Сигнал е получен след 03:00 ч. тази нощ.

40-годишният мъж се е опитал да избяга след инцидента, но е хванат. Тестван е с дрегер и апаратът е отчел близо 2.5 промила алкохол. Задържан е за срок до 24 часа.

Има сериозни щети по част от колите.

Образувано е бързо производство.