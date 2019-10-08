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Пиян мъж блъсна шест коли в Пловдив
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29
Пиян мъж блъсна шест коли, паркирани на улица „Съединение“ в Пловдив. Това съобщиха от полицията в града.
Сигнал е получен след 03:00 ч. тази нощ.
40-годишният мъж се е опитал да избяга след инцидента, но е хванат. Тестван е с дрегер и апаратът е отчел близо 2.5 промила алкохол. Задържан е за срок до 24 часа.
Има сериозни щети по част от колите.
Образувано е бързо производство.
Източник: Дарик
Снимка: Станимир Петков