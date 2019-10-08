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Протест в София срещу избора на Иван Гешев

08 октомври 2019 21:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60
Протест

Със запалване на фенери пред Съдебната палата гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" протестира срещу единствената номинация на Иван Гешев за главен прокурор, съобщи БНР.

Протестиращите смятат да подадат сигнал до новия европейски главен прокурор Лаура Кьовеши.

Митингът започна с освирквания и възгласи. На 23-ти октомври “Правосъдие за всеки“ ще организира нов митинг, на който ще зададе публично въпросите си към него.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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