Протест в София срещу избора на Иван Гешев

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 60

Със запалване на фенери пред Съдебната палата гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" протестира срещу единствената номинация на Иван Гешев за главен прокурор, съобщи БНР.

Протестиращите смятат да подадат сигнал до новия европейски главен прокурор Лаура Кьовеши.

Митингът започна с освирквания и възгласи. На 23-ти октомври “Правосъдие за всеки“ ще организира нов митинг, на който ще зададе публично въпросите си към него.