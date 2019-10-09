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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Акция срещу цяла фамилия телефонни измамници тече във Ветово

09 октомври 2019 09:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 20
Акция на полицията срещу ало измамници

Акция срещу телефонни измамници се провежда във Ветово, съобщи NOVA.

От Специализираната прокуратура потвърдиха за разследването. Рано тази сутрин униформените са влезли в града.

Вече има няколко задържани, а акцията е срещу цяла фамилия, занимаваща се с "ало" измами.

Във Ветово обаче това е трета акция срещу „ало” мафията само за последната половин година.

По първоначална информация сред задържаните са Петър Първанов и Христо Пожарникаря, които са извести от други разследвания срещу "ало" мафията.

Източник: nova.bg
Снимка: Пресцентър МВР

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