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Акция срещу цяла фамилия телефонни измамници тече във Ветово
Акция срещу телефонни измамници се провежда във Ветово, съобщи NOVA.
От Специализираната прокуратура потвърдиха за разследването. Рано тази сутрин униформените са влезли в града.
Вече има няколко задържани, а акцията е срещу цяла фамилия, занимаваща се с "ало" измами.
Във Ветово обаче това е трета акция срещу „ало” мафията само за последната половин година.
По първоначална информация сред задържаните са Петър Първанов и Христо Пожарникаря, които са извести от други разследвания срещу "ало" мафията.
Източник: nova.bg
Снимка: Пресцентър МВР