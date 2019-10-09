Информационен бюлетин за пленарната сесия, 9-10 октомври, Брюксел

Туида Нюз преди 22 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 10

Риск от отлагане на дългосрочния бюджет на ЕС: ЕП ще поиска предпазни мерки

Тъй като Съветът на ЕС още не е готов за преговори с ЕП за следващия дългосрочен инвестиционен бюджет на ЕС, ЕП призовава Комисията да подготви план за действие в извънредни ситуации.

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-10-09/0/risk-ototlaghane-na-dlghosrochniia-biudzhet-na-es-ep-shche-poiska-predpazna-mrezha

Евродепутатите ще обсъдят бюджета и политическите приоритети преди Европейския съвет през октомври

В сряда следобед евродепутатите ще обсъдят приоритетите си за Европейския съвет на 17 и 18 октомври с Финландското председателство на Съвета на ЕС, Жан-Клод Юнкер и Мишел Барние.

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-10-09/1/ep-shche-obsdi-biudzheta-i-politicheskite-prioriteti-predi-sledvashchiia-evropeyski-svet

ЕС ще се противопостави на фалшивите новини и външната намеса в изборите

Резолюцията относно външната намеса и дезинформацията в националните и европейски демократични процеси ще бъде гласувана в четвъртък.

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-10-09/2/es-shche-se-protivopostavi-na-falshivite-novini-i-vnshnata-namesa-v-izborite

Дебат относно политическото напрежение в Украйна

Евродепутатите ще обсъдят последните развития в Украйна в сряда следобед с Върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика Федерика Могерини.

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2019-10-09/3/debat-otnosno-politicheskoto-naprezhenie-v-ukrayna