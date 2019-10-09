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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 09.10.2019 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН
За времето от 06,00 часа на 08.10.2019 г. до 08,00 часа на 09.10.2019 г.
Нова Загора: Двама водачи, употребили алкохол над 1,2 промила са задържани за 24 часа в РУ-Нова Загора. На ул.“Проф. М. Балкански“ в град Нова Загора, в 23,30 часа на 8 октомври, е извършена проверка на 49-годишния Д.М. от село Стоил войвода, водач на лек автомобил „Фиат Браво“. Полицейските служители установяват, че Д.М. управлява с концентрация на алкохол 1,88 промила. По случая е образувано бързо производство.
В 01,00 часа на 9 октомври служители на РУ-Нова Загора са хванали неправоспособен водач, употребил алкохол, който не е спрял при подаден сигнал за проверка от полицейски патрулен екип. Лекият автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от 49-годишния З.М. е спрян в квартал „Шести“ в град Нова Загора. При проверката полицейските служители установяват, че водачът е неправоспособен и управлява с концентрация на алкохол 1,99 промила. По случая е започнато бързо производство.