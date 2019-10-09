Автобус се блъсна в чакалнята на автогара „Сердика”

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Междуградски автобус се блъсна в сградата на автогара „Сердика” в София.

Стъклата на автогарата са изпочупени. Инцидентът е станал около 13 часа. Автобусът се е блъснал в чакалнята на автогарата.

От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че няма информация за пострадали граждани. На мястото има полиция. Причините за инцидента се изясняват.