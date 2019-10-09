Криминална хроника Сливен - 09.10.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 33

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 08.10.2019 г. до 08:00 часа на 09.10.2019 г.

Нова Загора: Двама водачи, употребили алкохол над 1,2 промила са задържани за 24 часа в РУ-Нова Загора. На ул.“Проф. М. Балкански“ в град Нова Загора, в 23:30 часа на 8 октомври, е извършена проверка на 49-годишния Д.М. от село Стоил войвода, водач на лек автомобил „Фиат Браво“. Полицейските служители установяват, че Д.М. управлява с концентрация на алкохол 1,88 промила. По случая е образувано бързо производство.

В 01:00 часа на 9 октомври служители на РУ-Нова Загора са хванали неправоспособен водач, употребил алкохол, който не е спрял при подаден сигнал за проверка от полицейски патрулен екип. Лекият автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от 49-годишния З.М. е спрян в квартал „Шести“ в град Нова Загора. При проверката полицейските служители установяват, че водачът е неправоспособен и управлява с концентрация на алкохол 1,99 промила. По случая е започнато бързо производство.