Стефан Данаилов - по спешност във ВМА

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 26

Стефан Данаилов е приет по спешност във Военно-медицинска академия, научи NOVA. Големият български актьор е настанен в Интензивното отделение на болницата.

Досега Ламбо се възстановяваше след операция в Болницата за продължително лечение и рехабилитация – Хисаря към Военномедицинска академия (ВМА).

След инцидент през август, Ламбо бе приет по спешност в болница в Бургас, където му беше направена операция на тазобедрената става. Тогава той даде интервю за NOVA. Вижте във видеото горе какво сподели любимият актьор пред Ивомира Пехливанова.

След допълнителни изследвания, направени през септември, на Данаилов бе назначена рехабилитация във военния санаториум в Хисаря.