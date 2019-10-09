Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Стефан Данаилов - по спешност във ВМА

09 октомври 2019 15:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 26
Стефан Данаилов

Стефан Данаилов е приет по спешност във Военно-медицинска академия, научи NOVA. Големият български актьор е настанен в Интензивното отделение на болницата.

Досега Ламбо се възстановяваше след операция в Болницата за продължително лечение и рехабилитация – Хисаря към Военномедицинска академия (ВМА).

След инцидент през август, Ламбо бе приет по спешност в болница в Бургас, където му беше направена операция на тазобедрената става. Тогава той даде интервю за NOVA. Вижте във видеото горе какво сподели любимият актьор пред Ивомира Пехливанова.

След допълнителни изследвания, направени през септември, на Данаилов бе назначена рехабилитация във военния санаториум в Хисаря.

Източник: NOVA

« предишнаследваща »


 