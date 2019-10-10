Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 20

Днес 10.10 /четвъртък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в кв.Речица от 09.00ч. до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.