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AMD пусна на пазара два Ryzen процесора за OEM-и и асемблатори

10 октомври 2019 09:23, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 23
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9 октомври 2019 г. - Днес AMD обяви пазарния дебют на два процесора от новата Ryzen 3000 серия за ОЕМ производители и системни интегратори. Чиповете със “Zen 2” архитектура и 7 nm технология ще вдигнат нивото в игрите и семейните забавления.

 

Единият от тях - Ryzen 9 3900 - е достъпен в глобален план, докато Ryzen 5 3500X е насочен само към китайския пазар. И двата процесора предлагат висока мощност за игри и изчислителни натоварвания, поддържат PCIe 4.0, AMD’s Precision Boost Overdrive и Ryzen Master Utility. Освен това, както всички Ryzen 3000 процесори, те са напълно отключени за оптимална настройка на производителността.

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