"Ямболска гроздова" става географско означение, реши Еврокомисията

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol“ е вече защитено географско означение, съобщи Еврокомисията.

Тя одобри искането за вписването на българската напитка.

От ЕК припомнят, че ямболска гроздова се прави от бяло или черно грозде и първо е била домашно производство, а от 30 г. на ХХ век се прави в спиртоварни в Ямболска и Бургаска области. Силата на напитката, отличаваща се с жълтия си цвят, е 40 градуса или повече.

Ямболска гроздова набира все по-голяма популярност сред потребителите в България. Причина е сравнително ниската и цена. В София тя върви около 2,50 лева за 100 грама. А бутилка 700 грама струва 10 лева.