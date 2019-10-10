Прекъсване на водоподаването в с.Крушаре и с.Самуилово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Днес 10.10 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в селата Крушаре и Самуилово до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.