Прекъсване на водоподаването в част от кв. Комлука

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11. 10. 2019 г. (петък) до 14.00 ч. е прекъснато водоподаването в източната част на кв. "Комлука".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.