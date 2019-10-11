Криминална хроника Сливен - 11.10.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 27

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 10.10.2019 г. до 08:00 часа на 11.10.2019 г.

Сливен: В РУ-Сливен е започнато бързо производство за управление на нерегистрирано моторно превозно средство. На 10 октомври при извършване на патрулна дейност в сливенския квартал „Сини камъни“ екип на група „Охрана на обществения ред“ е установил лек автомобил „Фолксваген Поло“ без регистрационни табели. Автомобилът е управляван от 27-годишния С.М. от град Сливен. При проверката се установява, че автомобилът не е регистриран по надлежния ред.

Пожарна безопасност и защита на населението

Пожарникари на РСПБЗН-Сливен са оказали съдействие на екип на ЦСМП при пренасяне на болен. Сигналът е получен в 01:27 часа на 11 октомври. Екипът на РСПБЗН-Сливен е пренесъл 71-годишен мъж в безпомощно състояние и го е качил в линейката.

През изминалото денонощие екипи на РСПБЗН-Сливен са оказали една техническа помощ и са гасили пожар, възникнал в лек автомобил „Фолксваген Кади“. Автомобилът се е запалил в 18:32 часа вчера, вследствие на техническа неизправност. Няма пострадали. Унищожени са гумени съединения и ел.инсталация.

Екип на РСПБЗН-Нова Загора е гасил пожар, възникнал в сухи треви в село Каменово. Произшествието е ликвидирано, без да причини преки материални щети.