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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ТИР се обърна край Благоевград, разля бира

24 октомври 2019 09:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29
Катастрофа

Товарен автомобил, превозващ бира, се преобърна на кръговото движение край село Бараково, което е част от международния път Е-79.

Част от стоката, превозвана от товарния автомобил се е разпиляла по пътното платно.

Движението временно е ограничено по път I-1 София - Кулата в района на кръговото кръстовище при село Бараково. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Автомобилите минават през обходен маршрут през автомагистрала „Струма“. Движението се регулира от „Пътна полиция“.

Източник: БГНЕС

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