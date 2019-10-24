ТИР се обърна край Благоевград, разля бира

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Товарен автомобил, превозващ бира, се преобърна на кръговото движение край село Бараково, което е част от международния път Е-79.

Част от стоката, превозвана от товарния автомобил се е разпиляла по пътното платно.

Движението временно е ограничено по път I-1 София - Кулата в района на кръговото кръстовище при село Бараково. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Автомобилите минават през обходен маршрут през автомагистрала „Струма“. Движението се регулира от „Пътна полиция“.